Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» выполняет комплексную отделку балконов
- расширение (если предусмотрено проектом);
- остекление;
- утепление;
- отделка снаружи и внутри;
- обустройство кровли (если предусмотрено проектом);
- установка светильников, мебели и аксессуаров (сушилки, полки).
Подбираем материалы, осуществляем доставку, убираем и вывозим строительный мусор.
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Остекление балкона — важный этап его ремонта, ведь самое большое количество тепла из помещения теряется именно через окна.
Включает демонтаж балконных конструкций и усиление парапета. Увеличение размера балкона — больший комфорт жилища.
Сайдинг идеально подходит для внешней отделки балконов. После монтажа панели образуют плотное и надежное покрытие.
Информация для тех, кто живет на последнем этаже или планирует расширять балкон. Виды кровель, их преимущества.
Мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества для того, чтобы вы могли почувствовать себя уютно и комфортно.
Разберем, из каких этапов состоит внутренний ремонт балкона: внутреннее утепление, стены и потолки, полы, бельевые сушилки, электрика.
Контакты
Адрес: Керчь, Сморжевского 4 (вход со стороны ул. Кирова)
Телефон или Вайбер: 8 978 715-70-60
Эл. почта: kerchremont@mail.ru
Режим работы: Понедельник–пятница, с 8:00 до 18:00, Суббота, с 8:00 до 15:00
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