Листок временной нетрудоспособности (ЛВН), более известный как больничный лист, выдают только медорганизации, лицензированные на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
ВНИМАНИЕ: медперсонал скорой помощи, станций переливания крови, приемных отделений больниц, медорганизаций особого типа (центров медицины катастроф, медпрофилактики, бюро судмедэкспертизы), бальнеологических и грязелечебниц, учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОФОРМЛЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ.
Медицинский центр «Салюс» имеет лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности.
Процесс оформления и выдачи больничного листа в государственной поликлинике подразумевает под собой длинные, нескончаемые очереди, бессмысленную трату большого количества времени и своих нервов.
Медицинский центр «Салюс» предлагает отличную альтернативу, которая поможет вам оформить больничный лист быстро и без многочасовых очередей и нервотрёпок.
В нашем медцентре вы можете получить:
- больничный лист при заболевании
- больничный лист по уходу за ребенком.
Больничный лист выдается после консультации врача, при наличии медицинских показаний к временной нетрудоспособности. Оформить ЛВН может только лечащий врач. Соответственно, нельзя лечиться в одной клинике, а получать больничный лист – в другой.
Преимущества оформления листка временной нетрудоспособности (ЛВН) в медицинском центре «Салюс»:
- прием по записи, без необходимости длительного ожидания у кабинета врача,
- полный спектр диагностических исследований любого профиля,
- при необходимости, дополнительный контроль врача по телефону.
Листок временной нетрудоспособности (ЛВН) по уходу за ребенком выдается родителям или опекунам заболевшего ребенка, не достигшего возраста 15 лет.
Больничный лист в медицинском центре «Салюс» оформляется в течение 10-15 минут, не нужно стоять в очереди. Чтобы получить его, следует предъявить документы, удостоверяющие личность.
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по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33; +7 978 888 91 01
стоматология: +7 978 109 28 18
по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5
часы работы: пн.-пт. 8:00 – 18:00, сб 8:00 – 15:00
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