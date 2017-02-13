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Листок временной нетрудоспособности (ЛВН), более известный как больничный лист, выдают только медорганизации, лицензированные на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

ВНИМАНИЕ: медперсонал скорой помощи, станций переливания крови, приемных отделений больниц, медорганизаций особого типа (центров медицины катастроф, медпрофилактики, бюро судмедэкспертизы), бальнеологических и грязелечебниц, учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОФОРМЛЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ.

Медицинский центр «Салюс» имеет лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности.

Процесс оформления и выдачи больничного листа в государственной поликлинике подразумевает под собой длинные, нескончаемые очереди, бессмысленную трату большого количества времени и своих нервов.

Медицинский центр «Салюс» предлагает отличную альтернативу, которая поможет вам оформить больничный лист быстро и без многочасовых очередей и нервотрёпок.

В нашем медцентре вы можете получить:

больничный лист при заболевании

больничный лист по уходу за ребенком.

Больничный лист выдается после консультации врача, при наличии медицинских показаний к временной нетрудоспособности. Оформить ЛВН может только лечащий врач. Соответственно, нельзя лечиться в одной клинике, а получать больничный лист – в другой.

Преимущества оформления листка временной нетрудоспособности (ЛВН) в медицинском центре «Салюс»:

прием по записи, без необходимости длительного ожидания у кабинета врача,

полный спектр диагностических исследований любого профиля,

при необходимости, дополнительный контроль врача по телефону.

Листок временной нетрудоспособности (ЛВН) по уходу за ребенком выдается родителям или опекунам заболевшего ребенка, не достигшего возраста 15 лет.

Больничный лист в медицинском центре «Салюс» оформляется в течение 10-15 минут, не нужно стоять в очереди. Чтобы получить его, следует предъявить документы, удостоверяющие личность.

Получить консультацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33; +7 978 888 91 01

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-пт. 8:00 – 18:00, сб 8:00 – 15:00

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