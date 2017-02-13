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«Твоя Веранда» приглашает своих маленьких гостей, 19 января, в 12.00 посетить увлекательный мастер класс от творческой мастерской «Стрекоза» . Наши юные гости с энтузиазмом и интересом научатся делать подделки из фетра и смогут дать волю своей безграничной фантазии. Дружная атмосфера и море позитива - лучшее времяпровождение для ваших детей. Стоимость мастер класса 350 рублей. Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8 978 815 95 16

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Твоя Веранда: ул. Ленина, 43

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