Согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 03.11.2015 года № 691 «О внесении изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 08.07.2015 года №385» департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи осуществляет выдачу удостоверений о праве на меры социальной поддержки Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

Удостоверения выдаются гражданам, статус которым был установлен законодательством, действующим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года.

Для получения удостоверения о праве на меры социальной поддержки гражданам необходимо обратиться с заявлением в департамент труда и социальной защиты населения по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 5, кабинеты №№ 112, 7, 8, 102. Приемные дни: понедельник, четверг: с 9-00 до 16-00; для общественных организаций – среда.

К заявлению прилагаются оригиналы и копии документов:

- паспорта;

- удостоверения украинского образца;

- справки МСЭК об инвалидности ( для инвалидов);

- пенсионного удостоверения украинского образца;

- СНИЛСа;

- цветная фотография размер 2,5 x 3;

Дополнительно сообщаем согласно статьи 2 Федерального Закона от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города Федерального значения Севастополя», удостоверения выданные согласно законодательства Украины являются действительными для предоставления мер социальной поддержки, в том числе льготного проезда.