* Данная новость размещена в рубрике "Ты - Репортер"
. В этой рубрике с минимальными редакторскими правками размещаются материалы наших читателей, которые могут содержать непроверенную информацию и оценочные суждения читателей сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
В Керчи, 7 января на пешеходном переходе, на улице Генерала Петрова сбили ребенка. Водитель автомобиля марки «Ниссан» совершил наезд на ученика школы №26.
Родители ищут свидетелей данного происшествия.
Всех, кто стал свидетелем ДТП или имеет видеозапись с места происшествия, родители просят обращаться по телефону +7 978 816 25 46
Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.