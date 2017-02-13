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Керчане разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 7 января

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В Керчи, 7 января на пешеходном переходе, на улице Генерала Петрова сбили ребенка. Водитель автомобиля марки «Ниссан» совершил наезд на ученика школы №26. Родители ищут свидетелей данного происшествия. Всех, кто стал свидетелем ДТП или имеет видеозапись с места происшествия, родители просят обращаться по телефону +7 978 816 25 46

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