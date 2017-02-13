Компания «Керчьблок» является производителем строительных блоков в г. Керчь, основной составляющей которых является экологически чистый природный материал - дробленый ракушечник.
Наши блоки применяются в строительстве:
- Жилых домов, коттеджей, пансионатов, гаражей и т.д.;
- Зданий производственного, социального и культурного значений;
- При возведении заборов, межкомнатных стен и перегородок;
Преимущества:
- долговечность (срок службы более 100 лет);
- низкая теплопроводность;
- морозостойкость (до 100 циклов);
- высокая скорость и низкая трудоемкость кладки (один каменщик за смену укладывает до 3 м3 блоков);
- экономию раствора на укладке (в сравнении с кирпичной или кладкой ракушечника достигает 50%);
- экономия раствора на штукатурке (не требует обязательной штукатурки перед утеплением)
- надежную фиксацию крепежных изделий при монтаже внешней и внутренней отделки;
- меньшая стоимость;
- более широкая линейка размеров (стеновой 190х190х390, перегородочные 190х120х390; 190х100х390)
- более высокая прочность (марка прочности не менее М-35) ;
- блоки не подвержены усадке;
- более высокая звукоизоляция.
Продукция прошла лабораторные испытания и соответствует ГОСТу- 6133-99.
Мы постоянно работаем над улучшением качества!
Мы за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
К каждому покупателю мы находим индивидуальный подход и разрабатываем эффективные схемы сотрудничества.
Мы рады предложить Вам:
Адрес: Керчь, ул. 1-ой Пятилетки 38а
Телефон: +7(978)228-22-38
Сайт: http://kerchblok.ru
Мы работаем ежедневно с 9.00 до 17.00