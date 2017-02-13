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Компания «Керчьблок» является производителем строительных блоков в г. Керчь, основной составляющей которых является экологически чистый природный материал - дробленый ракушечник.

Наши блоки применяются в строительстве:

- Жилых домов, коттеджей, пансионатов, гаражей и т.д.;

- Зданий производственного, социального и культурного значений;

- При возведении заборов, межкомнатных стен и перегородок;

Преимущества:

- долговечность (срок службы более 100 лет);

- низкая теплопроводность;

- морозостойкость (до 100 циклов);

- высокая скорость и низкая трудоемкость кладки (один каменщик за смену укладывает до 3 м3 блоков);

- экономию раствора на укладке (в сравнении с кирпичной или кладкой ракушечника достигает 50%);

- экономия раствора на штукатурке (не требует обязательной штукатурки перед утеплением)

- надежную фиксацию крепежных изделий при монтаже внешней и внутренней отделки;

- меньшая стоимость;

- более широкая линейка размеров (стеновой 190х190х390, перегородочные 190х120х390; 190х100х390)

- более высокая прочность (марка прочности не менее М-35) ;

- блоки не подвержены усадке;

- более высокая звукоизоляция.

Продукция прошла лабораторные испытания и соответствует ГОСТу- 6133-99.

Мы постоянно работаем над улучшением качества!

Мы за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

К каждому покупателю мы находим индивидуальный подход и разрабатываем эффективные схемы сотрудничества.

Мы рады предложить Вам:

Адрес: Керчь, ул. 1-ой Пятилетки 38а

Телефон: +7(978)228-22-38

Сайт: http://kerchblok.ru

Мы работаем ежедневно с 9.00 до 17.00