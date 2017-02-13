Крым этой весной начнет выращивать лекарственные травы для экспорта в южноазиатские страны, Китай станет основным рынком их сбыта. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Этой весной в России начнут выращивать лекарственные растения для экспорта в южноазиатские страны. Первые посадки запланированы в четырех регионах: на Алтае, в Брянской области, в Крыму и на Кавказе. Выращивать будут подорожник, женьшень и другие травы. В качестве основного рынка сбыта лекарственных растений выбран Китай», - пишет Крыминформ.

Вице-президент Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, один из лидеров направления HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Козко заявил, что земельные ресурсы Китая практически исчерпаны. При этом объем рынка традиционных растительных лекарственных средств Китая удваивается каждые пять – шесть лет.

«Мы надеемся занять хотя бы четвертую часть доли этого рынка», – сказал он и дополнил, что около 70% трав (более 300 видов растений), активно использующихся в традиционной китайской медицине, возможно выращивать в России.