В ВУЗе за золотой значок ГТО студент получит повышенную стипендию, а выпускник в школе дополнительные баллы.

Об этом пишет «Крымская газета», - передает Керчь.ФМ.

«Выпускники в школе за золотой знак отличия получают дополнительно десять баллов, за «серебро» – 5 баллов. А в вузе за «золото» дают повышенную стипендию. В Крыму это уже работает с прошлого года. Интересная деталь – в таких поощрениях за то, чтобы студенты сдавали ГТО, больше всего заинтересованы их родители», — рассказала главная по ГТО в Крыму Лариса Гребинчик.

Главная по ГТО в Крыму отметила, что сейчас проходит зимний фестиваль ГТО для выпускников школ, так называемой пятой возрастной ступени.

«Ребята выполняют пять упражнений, еще три уже потом сдают на тестировании. Сама идея фестиваля общенациональная. Мы уже большинство городов и районов полуострова охватили», — сообщила Гребинчик.

Напомним, крымские власти не довольны отношением к сдаче норм ГТО в Крыму

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