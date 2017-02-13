Министерство здравоохранения РК выступило с инициативой продления сроков получения лицензий медицинскими организациями Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
Министр здравоохранения РК Александр Голенко отметил, что до 1 октября 2017 года все медицинские организации РК должны получить лицензии в соответствии с законодательством РФ, однако сделать это в срок не представляется возможным.
Голенко подчеркнул, что отсутствие лицензии не влияет на деятельность медицинской организации, оказание помощи пациентам и работу врачей и медицинского персонала. При этом, чтобы работать в рамках федерального законодательства, Совет министров РК обратился к Правительству РФ с просьбой о продлении сроков проведения лицензирования.
Напомним, Крымским больницам получить лицензии мешают проблемы с состоянием помещений
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