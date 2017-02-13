Министерство здравоохранения РК выступило с инициативой продления сроков получения лицензий медицинскими организациями Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Министр здравоохранения РК Александр Голенко отметил, что до 1 октября 2017 года все медицинские организации РК должны получить лицензии в соответствии с законодательством РФ, однако сделать это в срок не представляется возможным.

«Лицензионные требования РФ очень строги, к ним наши медицинские организации готовы не были. Прежде всего, должны быть соблюдены квалификационные требования, должно быть соответствующее оборудование и материально-техническое содержание. Если по квалификационным требованиям мы практически решили вопрос, обучив врачей и медицинский персонал, то с требованиями Роспотребнадзора у нас есть сложности», — сказал Голенко.

Голенко подчеркнул, что отсутствие лицензии не влияет на деятельность медицинской организации, оказание помощи пациентам и работу врачей и медицинского персонала. При этом, чтобы работать в рамках федерального законодательства, Совет министров РК обратился к Правительству РФ с просьбой о продлении сроков проведения лицензирования.

«Мы не просим разрешить работать без лицензии вновь открывающимся организациям. Мы просим разрешить работу тех медицинских организаций, которые действуют в Крыму под контролем Росздравнадзора, а мы в это время будем приводить материально-техническую базу в соответствие с лицензионными условиями», — заключил министр.

Напомним, Крымским больницам получить лицензии мешают проблемы с состоянием помещений

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