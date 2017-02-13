В рамках проекта Министерства курортов и туризма РК «Важный вопрос» состоялся «круглый» стол в формате вебинара, на котором обсудили вопрос взаимодействия субъектов туристской индустрии с музейными учреждениями Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В нем приняли участие министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, заместитель министра курортов и туризма Крыма Ольга Бурова, представители Министерства культуры Крыма, музейных учреждений, субъектов экскурсионной деятельности, туристических фирм, а также экскурсоводы. Участники вебинара обсудили формирование цен на посещение музейных учреждений, подготовку (обучение) крымских экскурсоводов и их допуск к проведению экскурсий по музейным экспозициям, посещение музеев организованными экскурсионными группами.

«Музеям, турфирмам и экскурсоводам надо находить пути взаимного сотрудничества – выстраивать совместную работу так, чтобы крымчане и гости полуострова получали качественные услуги и удовольствие от отдыха», – подчеркнул глава курортного ведомства.

Фото: архив