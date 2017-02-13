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Видеокольпоскопия — это современная методика гинекологического осмотра. Осмотр осуществляется с помощью специального оптического прибора, который обладает увеличительными свойствами. В процессе обследования производится фото- и видеосъемка. Видеокольпоскопия необходима для диагностирования на ранних стадиях заболеваний женской половой системы. Обратившись в нашу клинику, вы можете пройти процедуру видеокольпоскопии.



Преимущества этой процедуры:

Возможность выявлять любые изменения в женском организме и диагностировать заболевания даже на самых ранних стадиях развития;

Полученные данные хранятся в формате видео и фото;

Более показательные и яркие результаты обследования;

Возможность прицельного, более точного забора материала на цитологию и биопсию;

Как проходит эта процедура?



Аппарат для проведения видеокольпоскопии представляет собой оптический прибор, который соединен с компьютером. Изображение, полученное при осмотре, выводится на монитор в реальном времени, записывается и хранится на жестком диске компьютера, может быть распечатана в любом формате. Многократное увеличение позволяет детально изучать половую систему — врач отслеживает малейшие изменения ее органов и тканей.



Видеокольпоскопия показывает высокую эффективность при обнаружении бессимптомных гинекологических заболеваний.

Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН» - это многофункциональный медицинский центр, где ответственность за ваше здоровье берут на себя высококвалифицированные и деликатные специалисты, мастера своего дела. В постановке диагноза и назначении лечебного курса им помогает современное оборудование: Ультразвуковой диагностический сканер Экспертного класса SonoScape S40Exp и Видеокольпоскоп Dr. CamscopeDCS-102 (экспертного класса).

Новое поколение кольпоскопов позволяет получить на мониторецветное качественное изображение с высоким разрешением для точной и достоверной диагностики. Дает возможность врачу и пациенту видеть видеоизображение области заболевания до и после лечения, получать снимки. Предоставляет возможность детально увидеть изменения формы и цвета тканей, функциональные и структурные изменения за счет цифрового увеличения (2-8 x). Система позволяет выводить до 16 кадров на экран.

Высококачественное гинекологическое кресло делает возможным проведение обследование с минимумом неудобств для пациентки.

В медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» к Вашим услугам:

Комплексное гинекологическое обследование, контрацепция;

Ультразвуковое исследование Expert-класса 4D;

Видеокольпоскопия;

Лечение эрозии шейки матки с помощью аппарата «Фотек» и другие услуги

Прием пациентов ведется в самом центре города. Для удобства работающих пациенток врач акушер-гинеколог, а также кабинет УЗИ работают по субботам. Уютная и приятная обстановка благотворно сказывается на психологическом состоянии пациентов, снимает излишнее волнение перед приемом.

Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Нефролог;

Невропатолог;

Офтальмолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Онколог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах;

Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

Записаться на прием можно по телефонам:

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+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)