Наливная ванна - так еще называют технологию реставрации ванны жидким акрилом. Данный метод подразумевает, в буквальном смысле, нанесение жидкого акрила на устаревшую поврежденную эмаль. Главными достоинствами использования наливных ванн по сравнению с уже успевшими морально устареть традиционными эмалированными ваннами являются:
- Долговечность- наливной акрил будет радовать Ваш взор до 15-ти лет.
- Удобство в уходе- готовая поверхность наделена зеркальным кристаллическим блеском, с течением времени не желтеет (потому как отсутствует пористость структуры) и легко чистится.
- Высокая прочность жидкого акрила и устойчивость к возникновению трещин.
- Быстрота в установке- демонтировать плитку и, тем более, саму ванну не требуется.
Также следует отметить, что наливная ванна обладает шумопоглащающим эффектом и превосходно сохраняет тепло. Несомненное преимущество жидкого акрила в технологическом плане определяется его универсальностью - он применим к ваннам самой разнообразной формы.
Практически, метод наливной ванны является на сегодня самым эффективным при обновлении старой сантехники по соотношению цена/качество и совокупности других параметров.
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