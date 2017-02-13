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Федеральная сеть лабораторий «СИТИЛАБ» открывает свои двери для жителей города Керчь и дарит скидку в размере 10% на все виды анализов.

Широкий спектр услуг лабораторной диагностики – более 1900 наименований исследований, а так же качественный сервис и максимально сжатые сроки получения результатов – далеко не полный перечень преимуществ лаборатории «СИТИЛАБ».

Для жителей города Керчь действует услуга выездной бригады для забора биоматериала на дому или в офисе.

Адрес Центра: г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 7 К.

Телефон для справок: +7 (978) 780-19-00

Акция действует до 20.02.2017