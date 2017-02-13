СТО «Партнер» предоставляет качественные услуги по ремонту автомобилей, любых производителей.
Проводим плановое ТО - по всем автомобилям.
А также:
- Диагностика/Ремонт ходовой части
- Ремонт двигателя
- Ремонт КПП/АКПП - любых видов
- Замена ГРМ, смазочных материалов, фильтров
- Ремонт рулевых реек/турбин
- Автоэлектрик
- Охранные комплексы любых видов
- Диагностика двигателя
- Запчасти новые и б.у
- Шлифовка коленвалов
- Расточка, хонингование блоков двигателя
- Шиномонтаж с балансировкой колес, рихтовка, ремонт литых дисков
Запись по телефонам:
+ 7-978-091-77-95; + 7-978-847-27-57; (06561) 7-00-28
Адрес : ул. Годыны, 11 (р-н Водоканала)