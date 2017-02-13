-Техническое обслуживание Пожарной, охранной сигнализации
- Техническое обслуживание Систем видеонаблюдения
-Продажа и Техническое обслуживание Огнетушителей.
-Монтаж и проектирование Пожарной, охранной сигнализации
-Монтаж и проектирование Систем видеонаблюдения
-Разработка планов эвакуации на фотолюминесцентной основе
-Разработка Декларации пожарной безопасности
-Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций.
Предприятие гарантирует качественное выполнение работ согласно действующих ГОСТов Российской Федерации.
Лицензия №82-Б/00011 ГУ МЧС России по РК от 19.12.2015г. (бессрочно)
Контакты:
+7 978 09 21 215
pss.crimea.kerch@gmail.com
www.пссервис.рф