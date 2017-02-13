В Керчи, 13 февраля прошло аппаратное совещание с главой администрации Керчи Владимиром Подлипенцевым и руководителями городских служб. Об этом Подлипенцев сообщил на своей странице в социальной сети, - передает Керчь.ФМ

По его словам, минусовая температура на улице пока не позволяет приступить к устранению дефектов ремонта арки в Приморском парке и к укладке плитки на тротуаре по улице Свердлова, 84.

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Как только погода наладится, запланированные работы будут выполнены. Поручил управлению экономического развития наладить более жесткий контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий для оптимизации их работы», - написал он.

Также, сегодня ведутся работы по устранению аварии на тепловых сетях в школе № 11. На это время уроки в учебном учреждении проходят в сокращенном режиме.

«Ремонтные работы будут завершены в течение дня. В ходе совещания обсудили и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности города», - пишет Подлипенцев

Фото: соцсети