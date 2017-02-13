В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели. Керчане рассказали, что 4 января, одна из жительниц переулка Таврический наняла за собственные деньги автомобиль для ликвидации тополя. Ей это обошлось в 12 тыс рублей.

«4.02.17 одна из жительниц переулка, уставшая ждать помощи от города наняла за собственные деньги автомобиль для ликвидации тополя, который, как видно, достиг огромных размеров! Опасаясь неизвестных последствий, которые возможно были бы причинены деревом самой гражданке и, в частности, прохожим людям и детям, которые ходят ежедневно в школу по переулку.

Цена, как заявила жительница переулка, достигла 12 000 рублей, что весьма не мало, а так как количество этих тополей по переулку переваливает за 16 штук то, естественно самим жителям не по карману такие услуги, даже если бы они хотели нанять службу за свои средства.

Керчане ещё раз убедительно просят властей города помочь в этом вопросе, касающегося безопасности больших и маленьких жителей нашего города и, ликвидировать старые массивные тополя, которые находятся по адресу переулок Таврический на территории школы № 13» - написали люди.