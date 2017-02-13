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В Керчи на пожаре спасли мужчину

В Керчи, в поселке Жуковка, 11 января вечером, в одноэтажном жилом доме произошел пожар. В этот момент в доме находился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма,- передает Керчь.ФМ К месту происшествия приехали сотрудники 16 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Пожарные спасли мужчину 1967 года рождения. К счастью, в медицинской помощи пострадавший не нуждался. Пожар потушили спустя час. В «Ютубе» появилось видео пожара.

Служба новостей Керчь.ФМ

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