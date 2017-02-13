В Керчи для подсыпки дорог до 31 декабря потратили 470т, из заготовленных 600,3 т. Однако с 1 января 2017 года администрация города заключила еще один контракт на поставку пескосоляной смеси. Предусмотрено заготовление 225 т. Стоимость одной тонны - 1459,6 рублей. Средства выделили из местного бюджета. На 1кв.м дорог расходуется в среднем 40-50 гр. материала. На 17 января уже израсходовали 190 т смеси. Об этом Керчь.ФМ сообщил глава администрации Владимир Подлипенцев в ответе на информационный запрос.

Кроме этого в ответе говорится, что данного количества смеси хватит на зимний период.

Также отмечают, что вред лакокрасочному покрытию пескосоляная смесь не наносит.

На данный момент в муниципальных предприятиях имеется три комбинированные снегоуборочные машины. Также, в городе есть дежурная бригада, на случай ухудшения погодных условий и необходимости проводить работы по расчистке улиц.

«В случае необходимости работы по подсыпке проводятся на всех улицах города. Необходимость определяется Администрацией города совместно с ГИБДД, и обращением граждан», - говорится в ответе.

Однако есть ряд улиц, которые обязана посыпать «Служба автомобильных дорог», а именно: Киммерийское шоссе, улица Кулакова, Генерала Петрова, Войкова и Чкалова от пересечения с улицей Годыны в сторону города Феодосии.

Напомним, в Керчи во время снегопада сломались две снегоуборочные машины. Дороги в Керчи посыпаются в соответствии с ГОСТом, - УЖКХ