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5 Новости » Культура В категориях:

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В Керчи прошла презентация книги про итальянцев Крыма

В Керчи 11 февраля прошла презентация книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы». Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ. В книге описаны судьбы выходцев из разных регионов Италии, которые внесли свой вклад в историю и культуру Крыма. «Выразил сердечную благодарность авторам произведения Джулии Джакетти-Бойко и Стефано Менсурати. Пожелал дальнейших творческих успехов», - отметил Подлипенцев. На презентации присутствовал депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек. Фото: соцсети

Служба новостей Керчь.ФМ

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