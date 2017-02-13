В Керчи 11 февраля прошла презентация книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы».
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ.
В книге описаны судьбы выходцев из разных регионов Италии, которые внесли свой вклад в историю и культуру Крыма.
«Выразил сердечную благодарность авторам произведения Джулии Джакетти-Бойко и Стефано Менсурати. Пожелал дальнейших творческих успехов», - отметил Подлипенцев.
На презентации присутствовал депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек.
Фото: соцсети