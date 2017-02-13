Владельцы тех земельных участков, которые будут изъяты для реализации объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив», в полной мере получат компенсацию.

Об этом сообщила глава Минимущества РК Анна Анюхина, пишет пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Для государственных нужд у граждан и юридических лиц будут изъяты 22 земельных участка и расположенные на них 5 объектов недвижимого имущества, находящиеся на территории Керчи и Ленинского района Республики Крым.

«Граждане и юридические лица, у которых изымут земельные указанные участки, в полной мере получат компенсацию за изымаемое имущество от государства», — отметила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина.

Стоит отметить, что изъятие будет произведено путем выкупа земельного участка или предоставления равнозначного участка с учетом рыночной оценки изымаемого имущества.

Такая процедура проводится через решение государственных органов и только на основании согласительных процедур с собственником.

Напомним, в Керчи для строительства «Тавриды» изымут 22 земельных участка. В Керчи автоподход к Крымскому мосту начали укладывать плитами