На Керченской паромной переправе, в связи с ухудшением погодных условий и скоплением льда в акватории Керченского пролива, работа затруднена и ее пропускная способность снижена.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

Накопление по состоянию на 16:00 13 февраля:

- со стороны порта Крым – 6 легковых, 1 автобуса, 118 грузовых автомобиля;

- со стороны порта Кавказ – 64 легковых, 2 автобус, 555 грузовых ТС.

Время ожидания погрузки для грузовых автомобилей со стороны порта Крым составляет 24 часа, со стороны порта Кавказ – 46 часов.

Как пишет ведомство, неблагоприятные погодные условия и понижение температуры стали причиной активного образования льда в Керченском проливе, а также дрейфа льдов в пролив из акватории Азовского моря.

«11 февраля 2017 распоряжениями капитанов морских портов Кавказ и Керчь было объявлено о начале ледокольных проводок в соответствующих морских портах. В соответствии с Обязательными постановлениями по указанным морским портам движение судов, не имеющих ледового класса, до окончания ледовой обстановки не осуществляется»,- пишет пресс-служба.

Таким образом, на линии «Кавказ – Крым» курсирует паром «Крым» (вместимостью до 140 легковых ТС или 20 грузовых ТС и 685 пассажиров), на линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» курсируют паромы «Борис Штоколов» (вместимостью до 25 грузовых ТС и 50 пассажиров) и «Ейск» (вместимостью до 16 малотоннажных ТС и 54 пассажира).

Напомним, водителей грузовиков просят воздержаться от поездок через Керченскую переправу

Фото: архив