Минприроды Крыма выявили 3 факта продажи букетов, изготовленных из подснежника складчатого в количестве 544 побегов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«В период с 31 января по 3 февраля 2017 года проведено 4 рейдовых обследования территории городского округа Алушта в целях предупреждения, выявления и пресечения фактов нарушений обязательных требований в области рационального использования и воспроизводства объектов растительного мира, в области охраны, использования и воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов -ред.) животного и растительного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. В ходе мероприятий выявлено 3 факта продажи букетов, изготовленных из подснежника складчатого в количестве 544 побегов, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым», — сообщили в пресс-службе.

В Минприроды Крыма отметили, что причиненный природе вред оценивается 244 800 рублей.

Дело об административном правонарушении в отношении установленных лиц направлено в Алуштинский городской суд Республики Крым для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности и конфискации объектов растительного мира.

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей полуострова не поддерживать браконьеров, продающих букеты из подснежника складчатого и других краснокнижных растений.