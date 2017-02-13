В Крыму есть позитивная динамика в части обращений граждан в сфере нарушений условий труда. Так по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом на 25% снизилось количество обращений.

Об этом главе Республики Сергею Аксенову в ходе рабочей встречи сообщил главный государственный инспектор труда в РК Игорь Зворский, сообщает пресс-служба главы Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Инспекция прикладывает максимум усилий в части этой работы. Что мы для этого создали и реорганизовали: на первом этаже нашего здания ведется ежедневный прием граждан, мы выкладываем актуальные вопросы по обращениям граждан на сайте и формируем в течение месяца разъяснительную работу по тем нарушениям, которые были осуществлены в сторону работников работодателями. Дублируем информацию в прессу, что и привело к снижению обращений. Также на личном приеме у нас в прошлом году побывало 1425 человек. Общее количество поступающих обращений в прошлом году составило 5100», — сказал Зворский.

На уточняющий вопрос главы Крыма, все ли обращения граждан отработаны и доведены до логического завершения, Зворский дал положительный ответ.

«Отработаны и доведены. Соответственно, в случае нарушения мы осуществляем проверки. Сейчас внесены изменения в законодательство, и сегодня мы напрямую по ряду вопросов согласовываем с прокуратурой, а также выходим напрямую по обращениям граждан», — сказал Зворский.

Он уточнил, что на сегодняшний день проведена 1051 проверка по Крыму. Основные задачи проверок – это не просто наказание работодателя, а восстановление права пострадавших работников в рамках трудового законодательства. Восстановлены права 1779 человек, работодателями выплачено по итогам проверок, где были нарушены права работников в части задолженности по заработной плате, более 70 млн рублей.

В то же время Зворский сообщил, что задолженность по данным Крымстата составляет 59,7 млн рублей. В 2016 году инспекция провела полностью проверку всех должников. Ряд материалов передали в Следственный комитет по требованию законодательства. Ряд организаций долг погасили.

«Коллеги озвучивали эту цифру – порядка 180 млн рублей по прошлому году. У нас цифры одинаковые, что у Минтруда, что у прокуратуры в этом вопросе», — уточнил глава ведомства.

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