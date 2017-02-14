Специалисты выявили возле села Алексеевка (Белогорский район) два несанкционированных захоронения трупов животных, заражённых африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщили Крыминформу в управлении Россельхознадзора по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

«8 февраля специалисты Госкомветеринарии и его подведомственных структурных организаций выявили очередное несанкционированное захоронение трупов свиней на расстоянии 1,7 км севернее села Алексеевка. Исследование отобранных специалистами Россельхознадзора 24 проб патологического материала на АЧС провели в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Получены положительные результаты», – сообщили в ведомстве и добавили, что 9 февраля рядом с первым зафиксировали ещё одно захоронение свиней, заражёных АЧС.

В крымском управлении Россельхознадзора добавили, в феврале падёж свиней зафиксировали в личном подсобном хозяйстве и в самом селе Алексеевка. Кроме того, в дикой фауне Белогорского района обнаружили два трупа павших диких кабанов без явных признаков насильственной смерти. В данный момент специалисты проводят исследования отобранных проб на АЧС.

Напомним, в Крыму на территории личного подсобного хозяйства ввели карантин по АЧС