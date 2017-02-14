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Совсем скоро долгожданные праздники – 14 и 23 февраля и 8 марта! А Вы не знаете, что подарить своим родным? Мы позаботились о Вас и с 10 по 24 февраля в магазинах «Лимпопо Цифровой» мы дарим нужные подарки за покупки цифровой техники.

При покупке любой приставки PS или Xbox – Часы Smart Baby Watch Q50 в подарок !

! При покупке любого планшета – универсальный чехол в подарок !

! При покупке телефона – наушники HF Puma Just Poit или монопод в подарок!

Выбирайте «Лимпопо Цифровой» - у нас самая безопасная техника* для Вас и Вашего ребенка. Любой гаджет будет отличным подарком!

Сроки акции ограничены, подробную информацию узнавайте в магазине «Лимпопо»:

г. Керчь, ул. Советская, 26.

* Показатель SAR является допустимым и не превышает – 2 Вт/кг.