ФКУ Упрдор «Тамань» заключает с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» контракт стоимостью 4,511 миллиарда рублей на обеспечение безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

Правительство РФ в конце января определило ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» единственным исполнителем по данному контракту. Исполнитель должно спроектировать технические средства обеспечения транспортной безопасности и оснастить ими мост через Керченский пролив, а также автодорожные и железнодорожные подходы к нему со стороны Крыма и автомобильные подходы к нему со стороны Краснодарского края.

Транспортная безопасность включает в себя, в частности, системы заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображения, комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения, поясняли в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Керченский мост будут защищать боевые аквалангисты. Также, его будут охранять от террористов. в Июле 2016 года охрану Керченского моста предложили доверить спецчастям ВМФ. Однако, уже в январе 2017 года решили, что акваторию Керченского пролива теперь будет охранять Росгвардия.