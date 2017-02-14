Компания «КЕРЧЬРЕМОНТ» предоставляет услуги по проектированию, монтажу, замене электропроводки и слаботочных сетей.
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Стоит ли менять старую проводку? На этот вопрос ответ однозначный – Да!
В Керчи основная часть жилого фонда представляет собой дома старой постройки и зачастую проводка в таких домах осталась старая, та, что была при вводе дома в эксплуатацию. Нормальной эксплуатацией алюминиевой проводки считается период до 25 лет. А теперь посчитайте сколько лет вашей электропроводке.
Если больше, то Вы подвергаете себя и свою семью большому риску.
Чтобы понять, чем опасна алюминиевая проводка, рекомендуем ознакомиться со следующими фактами:
1. Согласно международным стандартам алюминиевая электропроводка признана потенциально пожароопасной.
2. Зафиксировано большое число случаев возгорания проводки, повлекшей гибель людей.
3. В квартирах и домах, где была использована алюминиевая электропроводка, случаев возгораний зафиксировано в 55 раз больше, чем с медной.
4. Часто причиной возгорания становится соединение медной и алюминиевой проводки без специальных коннекторов при помощи обычной «скрутки».
Медный кабель в отличие от алюминиевого может выдерживать современные нагрузки, более надежен и пожаростойкий. Поэтому замена алюминиевой проводки, конечно, дело стоящее.
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