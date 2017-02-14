Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил сайт с интерактивной картой, на котором жители России смогут размещать информацию о нуждающихся в ремонте дорогах .Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ, - передает Керчь.ФМ.

«Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», – сообщил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

В ОНФ отметили, что из полученных данных будут составлены рейтинги дорог, которые потом направят в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту на 2017 и 2018 годы. На портале также будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы.

На сайте пользователю будет предложено выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить. Для этого нужно выбрать город, отрезок на карте с плохой дорогой, приложить фото и описание данного участка дороги, после чего заявка отправится на модерацию. ОНФ также планирует запустить мобильное приложение, при помощи которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта).

Ранее мы писали, что Служба автомобильных дорог просит крымчан сообщать с 9.00 до 17.00 о ямах по телефону «горячей линии» +7 (918) 048-48-60. Керчане за два дня чаще остальных крымчан пожаловались на состояние дорог. Керчане могут жаловаться на «горячую линию» только на трассу Е97.

Напомним, пыль от грузовиков со стройматериалами оседает на домах керчан.