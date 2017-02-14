Читатели сайта Керчь.ФМ предложили в комментариях сообщать об «аварийных» отключениях света в часы пик.

«Раз власти не хотят сообщать нам о том, что эти аварийные отключения на самом деле дефицит электричества в Крыму, предлагаем писать где, когда и на сколько отключили, чтобы отслеживать все такие «аварии» в городе», - написал керчанин.

По непроверенным данным сегодня вечером тоже ожидаются такие «аварии» на трети Керчи.

Напомним, о том, что с наступлением холодов в Керчи наступает сезон аварий, керчане уже не верят.