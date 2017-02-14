В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал красивые фотографии , которые у него получилось сделать в районе Юркино. Керчанин призывает всех горожан не сидеть дома, а ехать и любоваться красотой природы.

«Всем привет, дорогие друзья! Хватит сидеть дома у батарей, смотрите какая красота совсем рядом ( Юркино и Осовино), а ведь совсем скоро уже будет весна и всё растает. А у нас такая красота - большая редкость. И, конечно, не забудьте взять кусочек колбаски и хлебушка, это не птицы, но они будут Вам очень благодарны, братья наши меньшие»,- написал керчанин.