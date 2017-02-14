На Керченской паромной переправе, 14-15 февраля, и возможно 16 февраля прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ
«Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и ухудшение ледовой обстановки (дрейф льдов из Азовского моря, образование ледовых торосов)», - пишет ведомство.
Как сообщает пресс-служба, существует значительная вероятность остановки движения всех судов переправы.
В связи с данными прогноза и сохраняющимися ограничениями в движении паромов из-за ледовой обстановки пресс-служба просит воздержаться от прибытия на переправу.
Напомним, керченский пролив снова начал замерзать. На завтра в Крыму объявили штормовое предупреждение
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