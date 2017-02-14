Крупные российские банки могут начать работать в Крыму только после серьезных политических и экономических потрясений. Такое мнение озвучил РИА Крым председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, - передает Керчь.ФМ.

«Крупные российские банки в Крыму долго еще работать не будут. И заставить их работать там могут только очень серьезные политические и экономические потрясения. Потому что в финансовой сфере, наверное, важность интеграции на международные рынки чрезвычайно важна. И напрямую работать в Крыму банкирам, которые хотят сохранить свой бизнес как таковой, очень сложно», — пояснил Янин.

При этом он отметил, что на полуострове есть своя специфика в сфере защиты заемщиков финансовых учреждений.

«Когда мы рассказываем про новации в законодательстве в Центральной России, крымским заемщикам завидуют другие граждане России, потому что те освобождения, которые есть для заемщиков Крыма, — беспрецедентны. Ни один другой регион Российской Федерации не получил таких полномочий и послаблений, которые получили жители Крыма и Севастополя», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что для крымских заемщиков законодательно был установлен «докризисный» курс валют.

Вместе с тем Янин посетовал на низкоконкурентный рынок в Крыму.

«Это плохо. Надеемся на то, что и регуляторы, и территориальные подразделения федеральных надзорных служб будут использовать нашу методологию и сами проведут исследования, чтобы оценить доступность кредитов, страховок, исследовать факты навязывания кредитов, страховок и создать механизм по отказу от этих инструментов», — подчеркнул Янин.

Напомним, банк ВТБ в Крыму работать не может из-за санкций. Однако, власти Крыма хотят добиться появления крупных банков РФ на полуострове

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