В соцсетях распространяется информация о том, что на территории Крыма среди подростков появилось новое опасное увлечение - перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. Эту игру назвали «Беги или умри». Об этом сообщает «Наша газета», - передает Керчь.ФМ.

Инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Ялте старший лейтенант Анастасия Чернобай прокомментировала смертельно опасное развлечение.

«В этой дикой «игре», которую сейчас широко рекламируют в социальных сетях, дети балансируют на грани жизни и смерти», – рассказала представитель ГИБДД.

Чернобай добавила, что этим занятием учащиеся находят себе развлечение в любое свободное время.

«В этой связи мы обращаемся к родителям, педагогам, водителями с просьбой провести беседу с детьми и рассказать им о последствиях этой страшной игры», – призвала к действиям Анастасия Чернобай.