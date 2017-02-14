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Как нас НАЙТИ:

Мебельный салон «ПАЛЛАДА»

г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор ,тел.+7 36561 28279

У нас вы можете приобрести Мягкую мебель, офисную (под заказ) ,классические и современные спальни, кухни под заказ классического и современного дизайна, гостиные, КАМИНЫ , мебель малых форм, прихожие классического и современного дизайна, все это в нашем салоне в наличии и под заказ.

ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ МЕБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА ЗАКАЗ , по нашим или собственным эскизам все это в ближайшее время !Открытие дизайнерской студии!

Доставка, сборка, гарантия качества!