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Неделя бесплатных консультаций по трудовому законодательству и охране труда

В период с 15.02.2017 по 22.02.2017 в нашем офисе, который расположен по адресу: г. Керчь, ул. Пролетарская, 38 Вы можете получить бесплатную консультацию по трудовому законодательству и охране труда тел. +7 (978) 74-00-911 тел. +7 (978) 010-42-24 www.expert-tk.ru e-mail:expert-tk@mail.ru г. Керчь, ул. Пролетарская, 38 Мы оказываем следующие виды услуг: Проведение специальной оценки условий труда

Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.

Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.

Проведение внутренней проверки охраны труда.

Консультирование по трудовому законодательству.

Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.

Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства

Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев

Предоставление интересов и защиты Вашей организации

Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.

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