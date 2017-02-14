В период с 15.02.2017 по 22.02.2017 в нашем офисе, который расположен по адресу: г. Керчь, ул. Пролетарская, 38 Вы можете получить бесплатную консультацию по трудовому законодательству и охране труда
тел. +7 (978) 74-00-911
тел. +7 (978) 010-42-24
www.expert-tk.ru
e-mail:expert-tk@mail.ru
г. Керчь, ул. Пролетарская, 38
Мы оказываем следующие виды услуг:
- Проведение специальной оценки условий труда
- Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.
- Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.
- Проведение внутренней проверки охраны труда.
- Консультирование по трудовому законодательству.
- Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.
- Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства
- Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев
- Предоставление интересов и защиты Вашей организации
- Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.