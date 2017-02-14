Треть Керчи опять сидит без света. Районы Маяка, Капканы, з-д Войкова,Аджимушкай, Ст.Стеклотарный, Центр, КУОР, Ворошилова, ж/д вокзал сидят без электричества с половины девятого. Звонки от читателей в редакцию Керчь.ФМ об отключениях поступают постоянно.

Диспетчер, как и в прошлый раз отвечает, что это аварийное отключение.

«По официальным источникам энергопотребление Крыма – 1300 МВт в сутки. Официально, как заявляли Путину, энергомост ведет в Крым 800 МВт, МГТС – 200-250 МВт, от всех ТЭЦ – около 100 МВт. Итого, из необходимых Крыму 1300 МВТ в наличии 1100-1150 МВт. Если Плакида и Бородулина докладывают, что в Крыму нет дефицита электричества, тогда где берутся недостающие 150-200 МВт?. Если предположить, что солнечные станции и ветряки способны дать 200 и 30 МВт соответственно, тогда дефицита нет, но когда нет солнца и недостаточно ветра, то дефицит налицо. И не нужно врать про аварийные отключения. Наберитесь мужества и скажите правду. По крайней мере керчане - понимающие люди и смогут сквозь зубы понять сложную ситуацию, если вы сделаете график этих отключений», - рассказал читатель сайта Владимир Алексеевич, бывший энергетик.

Другая керчанка, проживающая в районе Ворошилова рассказала, что власти не перестают открыто врать. И это касается уже не только электричества.

«Диспетчер водоканала уже не отрицает, что с 11 вечера из-за экономии электричества снижают давление воды – они просто отключают насосные. В итоге – на первых этажах еще есть вода, а ко мне на 4 уже не доходят ни струйки ни капли – сухо, с...и не с...и…», - написала керчанка.

Редакция сайта позвонила энергетикам Крыма. Неофициально они подтвердили, что такая ситуация, как в Керчи по всему Крыму. Симферополя Севастополя это не коснулось.

Напомним, керчане не верят в аварии - свет отключают намеренно, с целью экономии. Власти Крыма заявляли об отсутствии дефицита электричества. Крымэнерго, в свою очередь, отрицают отключение жителей Крыма. Глава Крыма Аксенов официально заявлял крымчанам, что веерные отключения не коснутся жилых домов.

Фото: интернет