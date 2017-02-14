В редакцию Керчь.ФМ обратилась молодая семья, у которых заболела полуторамесячная дочь. У маленькой девочки желудок не воспринимает пищу. В позапрошлую пятницу, 3 февраля, керчане приехали в детскую больницу, где без всяких анализов девочку хотели положить в инфекционное отделение в общую палату к другим пациентам. Тогда ей поставили диагноз «гастроэнтерит» . Но керчанам пришлось отказаться от госпитализации.

«Муж остался, а я поехала за вещами. В этот момент муж услышал, как медсестры начали спрашивать врача, зачем он кладет ребенка в общую палату с другими больными. Они говорили, вряд ли эта та болезнь. Поэтому мы написали отказ и поехали домой», - рассказала мать ребенка.

За выходные ребенку не стало лучше. В понедельник семья опять поехала в тот же приемный покой, где уже был другой врач. Он сказал, что это возможно аспирационная пневмония или пилороспазм. А также один из вариантов диагноза был «пилоростеноз». Прописали антибиотики от пневмонии и положили в больницу. Через два дня прописали еще физиопроцедуры. Но ребенку не становилось лучше. Сдали анализ крови – стало еще хуже.

«Я спрашиваю у врача, почему становится только хуже. Она говорит, я не знаю. Я говорю, зачем тогда пить антибиотики, она: ну воспаление же. От чего воспаление я не знаю. Я сказал, если вы не уверены и не знаете, давайте нам направление в Симферополь. Она говорит: нет, все хорошо, все вылечим», - рассказал отец ребенка.

Однако, на следующий день, по словам отца ребенка, врач пришла и сказала, что она передумала и сказала ехать в Симферополь. Она рассказала, что в больнице есть одно место. Уставшие от предположений родители отказались от направления и хотели поехать сами в платную больницу в Симферополь, но оказалось, что детей в эту больницу не кладут. После этого, родители сразу обратились к врачу с просьбой выписать направление в Симферополь, но им отказали, сославшись на отсутствие мест в РДКБ в Симферополе. Взамен врач предложила просто лежать в больнице под наблюдением и ждать, когда место освободится. При этом, анализы ребенка становятся хуже. Что делать дальше, керчане не знают.

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Мы с трудом «вырвали» направление на консультацию в Симферополь. Но по нему не могут положить. Лечение с понедельника отменили», - сообщили обеспокоенные родители.

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