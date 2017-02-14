В Керчи, 14 февраля, на утреннем аппаратном совещании в администрации обсудили работу МУПов. Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, управление экономики плохо контролирует их работу. Поэтому, им предстоит объединение и оптимизация, - передает Керчь.ФМ.

«Ярмом на бюджете города предприятия висеть не будут. Им придется учиться выживать за свой счет. Кроме того, им рекомендовано не 25, как было раньше, а 50% получаемой прибыли отчислять в местный бюджет», - пишет ведомство.