В Керчи, 10 февраля, специалисты управления муниципального контроля выявили факт нарушения правил благоустройства – расклеивание объявлений на электроопорах и деревьях по улице Орджоникидзе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Комиссия установила личность расклейщика объявлений и составила на него протокол об административном правонарушении. Также нарушитель обязался снять все расклеенные им объявления.

«Управление муниципального контроля разъясняет! Согласно Правилам благоустройства муниципального образования городской округ Керчь расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешена только на специально установленных стендах. Наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях и т.д. каких-либо объявлений и других информационных сообщений запрещено», - пишет ведомство.

Напомним, в Керчи собственнику пришлось закрашивать надписи на заборе

Фото: пресс-служба