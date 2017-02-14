В Керчи в маршрутках управление транспорта развесило объявления касающиеся бесплатного проезда пенсионеров. Ранее в редакцию Керчь.ФМ жаловались пенсионеры, что не слышали о нововведениях в маршрутках и автобусах, которые касаются того, что теперь для бесплатного проезда они должны предъявлять оригиналы документов. И попросили администрацию города в каждой маршрутке и автобусе, вывесить объявления.

Также в объявлении сказано, что если при себе нет подтверждающих документов, то пенсионерам нужно оплатить проезд:

«Пенсионерам бесплатный проезд предоставляется при предъявлении в развернутом виде оригиналов справки подтвержденной оригиналом паспорта. Если при себе нет этих документов - оплата 13 рублей».

Ниже прикреплено еще одно объявление, в котором управление транспорта просит пенсионеров не создавать конфликтных ситуаций:

«Уважаемые пассажиры, особенно это касается пенсионеров. Чтобы не создавать конфликтных ситуаций просим вас предъявлять удостоверения в развернутом виде: оригиналы справок, выданных Пенсионным фондом без фотографий – подтверждать оригиналом паспорта».

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