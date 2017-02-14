Ветслужба пресекла попытку ввоза в Крым через Керченскую переправу более десяти голов крупного рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарии по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

«На Керченской паромной переправе специалисты Госкомитета ветеринарии РК пресекли факт незаконной транспортировки животных. Более десяти голов крупного рогатого скота пытались перевезти из Краснодарского края без сопроводительных ветеринарных документов», - пишет пресс-служба.

Владельца автотранспортного средства вместе с животными возвратили на территорию Краснодарского края.