В Ленинском районе женщина задолжала 160 тыс рублей алиментов на содержание ребенка. В связи с этим, у женщины взыскали ¼ части всех видов заработка в пользу гражданки, которая воспитывает ее сына.

Об этом сообщает пресс-служба ФССП РК, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведения исполнительных действий, установили, что у гражданки зарегистрировано недвижимое имущество.

В связи с неуплатой гражданкой алиментов на содержание сына судебным приставом-исполнителем в целях своевременного исполнения решения суда был наложен арест на 1/5 часть квартиры гражданки.

«Данная принудительная мера побудила гражданку к погашению задолженности по уплате алиментов в полном объеме», - сообщили в пресс-службе.

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