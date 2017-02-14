В рамках весеннего призыва в 2017 года в ряды Вооруженных сил РФ планируется призвать от 1,5 до 2 тысяч жителей Республики Крым. Об этом РИА Крым сообщил военный комиссар РК Анатолий Малолетко, - передает Керчь.ФМ.

«В этом году призыв в Крыму будет немного выше, чем мы призвали осенью. Это связано с необходимостью для Черноморского флота получить тех или иных специалистов. Мы планируем (призвать в ряды ВС – ред.) в пределах от полутора до двух тысяч крымчан», – сказал военный комиссар.

При этом предполагается, что порядка двухсот крымчан будут направлены в воинские части других регионов России для получения необходимых специальностей.

«Мне как военному комиссару Республики Крым очень важно, чтобы часть граждан служили на материке и освоили те специальности, которых нет в наших воинских частях. Это так называемый мобилизационный резерв. Я думаю, у нас будет человек 150-200, которых мы отправим в учебные подразделения для того, чтобы обучить их тем дефицитным специальностям, которых у нас нет на территории Республики», – отметил Малолетко.