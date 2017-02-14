По свидетельствам водителей большегрузов, ожидающих на парковке со стороны порта «Кавказ», за двое суток с воскресенья по вторник переправили 70 фур, - передает Керчь.ФМ. Всего же они стоят уже больше 3 суток.

Вот что пишет российский дальнобойщик на форуме переправы:

"48 часов, только в одном накопителе, а их два, вот и считайте. Я в Славянске стою с воскресенья и у меня спереди еще 80 авто. А еще Ильич (следующий накопитель).

Пишите правду, пусть знают, а то заказчик звонит и говорит что я вру.

Первое - фото это воскресенье 12.00 дня, второе - это вторник 11.00.

Вот и считайте, так это только ушли в накопитель Ильич. Просто пишут что порт Кавказ, кругом одно нае…во."

Свои сообщения водитель подкрепил фотографиями

"Да тут пишут,что всегда все хорошо.А фур полные накопители.Верхняя строка цифр это обычный товар, а нижняя скоропорт»

«Ох и убытки кто-то пронесёт...Наши на складе уже отказались от партии охлажденных цыплят, т.к. сроки хранения ограничены! Крымчане, будьте внимательны...не нарвитесь на тухляк в ближайшие дни, т.к. поставщики нам будут предлагать застрявший товар со скидкой», - оставили комментарий к посту на форуме другие дальнобойщики.