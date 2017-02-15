В Керчи на 3 тысячи голов животных необходимо финансирование в размере 13 млн. руб. Так рассчитала республиканская программа по контролю за популяцией бездомных животных. Об этом сообщила председатель горсовета Лариса Щербула в социальной сети, - передает Керчь.ФМ

«Керчь ждет эти деньги из республиканского бюджета и готова начинать работать как можно скорее», - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что животных будут стерилизовать.

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