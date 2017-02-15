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Керченский филиал приглашает на обучение

КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АКАДЕМИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ» НОЧУ ДПО ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ - ОХРАНА ТРУДА - 2 000 рублей - ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ - 3 500 рублей - ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 4 000 рублей - РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ - 3 000 рублей - ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ - 1 000 рублей - - ОБУЧЕННИЕ ЛИЦ НА ПРАВО РАБОТЫ С ОТХОДАМИ I-IV КЛАССА ОПАСНОСТИ — 5 000 рублей ВЕДЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ - ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ - начало занятий 13 февраля !!!! (цены 2016 г.) - СТРОПАЛЬЩИК ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ - ОХРАНА ТРУДА (Специалист в области охраны труда) по 256 часовой программе (обучение дистанционное) — 15 000 рублей. - УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ (Специалист по управлению персоналом) по 256 часовой программе (обучение дистанционное) — 15 000 рублей. Профессиональное обучение осуществляется по более чем 20-ти образовательным программам Наш адрес: г.Керчь, ул.Шлагбаумская, д.49/2 (остановка «Горбольница») тел.: +7 978 774 18 86

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