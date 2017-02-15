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Кинотеатр «Украина» приглашает 16.02 – 22.02

Великая стена 2D; 3D 2D: 09:00 - 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване) 10:50 - 160 руб (взрослый) 16:30; 22:40 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване) 3D: 18:40; 20:40 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване) Обитель зла: Последняя глава 2D; 3D 2D: 09:00 - 140 руб (взрослый) 3D: 13:00 - 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване) 17:10; 19:00; 21:00 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване) На пятьдесят оттенков темнее 2D 10:50 - 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване) 16:30; 20:40- 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване) Джон Уик -2 2D 09:00 - 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване) 18:30 - 210 руб (взрослый) Притяжение 2D; 3D 2D: 13:00 - 160-210 руб (взрослый); 210-260 руб (1 место на диване) 3D: 22:50 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване) Лего Фильм: Бэтмен 3D 11:10 - 140 руб (детский до 7 лет); 180 руб (взрослый); 230 руб (1 место на диване) 15:10 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване) Гуляй, Вася 2D 12:50; 14:40 - 160-210 руб (взрослый) 22:50 - 210 руб (взрослый) Балерина3D 14:50 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване) Дополнительная информация, справки по тел: 2-05-69 (автоответчик); +7 978 8951121 на сайте www.kinokerch.ru ул. Советская 11.

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