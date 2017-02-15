Великая стена 2D; 3D
2D: 09:00 - 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване)
10:50 - 160 руб (взрослый)
16:30; 22:40 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване)
3D: 18:40; 20:40 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)
Обитель зла: Последняя глава 2D; 3D
2D: 09:00 - 140 руб (взрослый)
3D: 13:00 - 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване)
17:10; 19:00; 21:00 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)
На пятьдесят оттенков темнее 2D
10:50 - 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване)
16:30; 20:40- 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване)
Джон Уик -2 2D
09:00 - 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване)
18:30 - 210 руб (взрослый)
Притяжение 2D; 3D
2D: 13:00 - 160-210 руб (взрослый); 210-260 руб (1 место на диване)
3D: 22:50 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)
Лего Фильм: Бэтмен 3D
11:10 - 140 руб (детский до 7 лет); 180 руб (взрослый); 230 руб (1 место на диване)
15:10 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване)
Гуляй, Вася 2D
12:50; 14:40 - 160-210 руб (взрослый)
22:50 - 210 руб (взрослый)
Балерина3D
14:50 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване)
Дополнительная информация, справки по тел:
2-05-69 (автоответчик);
+7 978 8951121
на сайте www.kinokerch.ru
ул. Советская 11.