17 февраля, еще один повод для встречи с друзьями в гриль-бар Инки) Уже в эту пятницу, Тебя ждет драйвовый вечер с группой «БРЕЙН ВОШЬ»! Ну и как всегда, сумасшедшая атмосфера!! Приходи, будет весело)
Стартуем в 20-00!!
Начни свои выходные правильно)
Успей забронировать столик: +79788159517.
Ищи нас:
Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3
Бронь столов: +7 978 815 95 17
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