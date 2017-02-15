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17 февраля, еще один повод для встречи с друзьями в гриль-бар Инки) Уже в эту пятницу, Тебя ждет драйвовый вечер с группой «БРЕЙН ВОШЬ»! Ну и как всегда, сумасшедшая атмосфера!! Приходи, будет весело)



Стартуем в 20-00!!



Начни свои выходные правильно)

Успей забронировать столик: +79788159517.

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Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

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