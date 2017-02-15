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Крым, Донецк, Луганск!!!

Мы консультируем по следующим вопросам:

- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;

- замена украинского паспорта в связи с порчей;

- получение биометрического загранпаспорта;

- получение загранпаспорта старого образца;

- получение детского загранпаспорта нового образца;

- получение украинского свидетельства о рождении;

- справка о семейном положении Украина;

- восстановление утерянного инн;

- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ

- обмен, восстановление и получение украинских водительских прав

Морские документы:

- продление паспорта моряка;

- изготовление украинского паспорта моряка

Визовые услуги:

- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)

- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

«Агентство по туризму Вокруг Света» не оформляет и не выдает загранпаспорт Украины в Крыму. Наша задача состоит в том, чтобы организовать Вам визит в ОВИР г. Киева в кратчайшие сроки и без проблем.



+ 38 099 337 1473 (вайбер круглосуточно!!!!) ДМИТРИЙ

или

+ 7 978 800 1775

Наш адрес: Г. Керчь, ул. Ленина, 5, напротив кинотеатра «Украина»

E-mail: turistinform@mail.ru

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